Южная Осетия усилит свои Вооруженные силы беспилотной авиацией

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Южной Осетии будет налажено собственное производство дронов, которые будут использоваться как в военных, так и в гражданских целях, сообщил на пресс-конференции в Цхинвале президент республики Алан Гаглоев.

"Учитывая опыт специальной военной операции, где успешно используются различные виды БПЛА, мы понимаем, что необходимо усиливать наши вооруженные силы беспилотной авиацией, и мы это обязательно будем делать", - сказал он.

По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны.

"Мы наладили сотрудничество с российскими коллегами, и первая группа специалистов заканчивает курсы по управлению и сборке дронов на территории России. По приезде в Южную Осетию они смогут обучать работе с беспилотниками", - отметил Гаглоев.

Он добавил, что, с учетом сложившейся геополитической ситуации, Вооруженные силы республики вместе с российскими военными принимаются все необходимые меры по пресечению движения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Южной Осетии.