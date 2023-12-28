Инвестбанки прогнозируют дальнейший спад на рынке недвижимости Китая в 2024 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Спад в сфере жилищного строительства в Китае продолжится в 2024 году, полагают эксперты 10 ведущих мировых инвестбанков, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS Group.

За 11 месяцев 2023 года инвестиции в недвижимость в КНР сократились на 8%. По итогам всего 2022 года снижение составило 8,4%.

Если спад на рынке продолжится третий год, он станет рекордно длительным.

Власти Китая приняли ряд мер для поддержки, главным образом, потребительского спроса на жилую недвижимость, однако эти меры оказались недостаточными для того, чтобы улучшить ситуацию на рынке.

Команда аналитиков Goldman во главе с Хуэй Шанем ожидает, что сокращение инвестиций в рынок недвижимости в следующем году будет выражаться двузначным числом. Продолжающийся спад на этом рынке сократит темпы роста ВВП Китая на 1 процентный пункт (п.п.) в 2024 году, прогнозируют эксперты.

Другие прогнозы являются менее мрачными. Так, аналитики Morgan Stanley и China Merchants Bank International ожидают снижения инвестиций в недвижимость в следующем году на 7%, UBS – на 5%.

Главной причиной для пессимизма экспертов является резкое сокращение числа новых проектов в 2023 году, отмечает аналитик Citic Securities Co. Мин Мин. Другая причина – сокращение продаж недвижимости, из-за которого девелоперы не стремятся начинать новые проекты.

Эксперты Goldman и UBS прогнозируют снижение продаж недвижимости в Китае на 5% в следующем году.

Спад в сфере жилой недвижимости имеет масштабные последствия для экономики, учитывая крупный размер этого рынка. В частности, он является причиной ослабления потребительского спроса, что, в свою очередь, является причиной дефляции, отмечает Bloomberg.

Многие экономисты ожидают, что Пекин установит амбициозную цель по темпам роста ВВП на 2024 год около 5%. Для достижения этой цели потребуются крупные стимулы, которые компенсировали бы негативные последствия спада в сфере недвижимости для экономики.