Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Шторм в Британии оставил тысячи домов без света и нарушил работу транспорта

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По территории Великобритании прошел шторм "Геррит", оставив тысячи домов без электричества и нарушив движение железнодорожного и авиатранспорта, сообщает в четверг Associated Press.

В некоторых прибрежных районах Шотландии скорость ветра достигла 128 км/ч. Из-за этого сотрудники аварийных служб столкнулись с трудностями во время работ по восстановлению электричества. В итоге около 14 тыс. домой все еще остаются обесточенными, тогда как более 31 тыс. вновь подключили к сети.

На нескольких линиях железнодорожного транспорта приостановили движение поездов. Из-за сильного ветра на кабину машиниста одного из поездов упало дерево, но никто не пострадал.

В Шотландии несколько автотрасс оказались заблокированы из-за снегопада.

Кроме того, в Манчестере полицейским поступали сообщения о том, что "мини-торнадо" повредил несколько домов. За ночь были эвакуированы жители около 100 участков, никто не пострадал.

Аэропорт Хитроу отменил около 20 рейсов.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывшего члена руководства ЦБ Китая приговорили к 16,5 годам тюрьмы

Бывшего члена руководства ЦБ Китая приговорили к 16,5 годам тюрьмы

Власти Латвии закрыли доступ к связанным с "Яндексом" сайтам

Власти Латвии закрыли доступ к связанным с "Яндексом" сайтам

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года

Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП в Турции, порядка 60 пострадали

Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП в Турции, порядка 60 пострадали

Что случилось этой ночью: четверг, 28 декабря

Блинкен может совершить очередное ближневосточное турне на фоне ситуации в Газе

Блинкен может совершить очередное ближневосточное турне на фоне ситуации в Газе

Авианосец ВМС США вошел для патрулирования в Южно-Китайское море

Авианосец ВМС США вошел для патрулирования в Южно-Китайское море

Цены на электроэнергию в Европе перед Рождеством уходили в минус

Цены на электроэнергию в Европе перед Рождеством уходили в минус
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });