Бывшего члена руководства ЦБ Китая приговорили к 16,5 годам тюрьмы

Фото: VCG via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сунь Гофэн, экс-глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны), приговорен судом к 16 годам и шести месяцам тюремного заключения за получение взяток и разглашение государственной тайны, сообщает Caixin.

Он использовал свое служебное положение и предоставлял информацию о политике ЦБ в обмен на взятки на общую сумму 21 млн юаней ($3 млн) в период с 2002 по 2020 год, говорится в сообщении китайского новостного агентства. При этом некоторая информация была засекречена и использовалась для получения незаконной прибыли.

Кроме того, Сунь Гофэн получил доступ к внутренней информации, связанной с планами одной из компаний, зарегистрированной на бирже в Шанхае, в сфере слияний и поглощений. Он заработал более 11 млн юаней, торгуя акциями этой компании в 2014 и 2015 годах.

Сунь Гофэн был уволен со своей должности в мае 2022 года. Он работал в НБК на разных постах с 1996 года.