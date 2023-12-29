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Жители китайской деревни раскрасили 1400-летние статуи Будды

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Статуи Будды возрастом 1400 лет на юго-западе Китая были повреждены местными жителями, которые раскрасили их в яркие цвета, чтобы поблагодарить за исполнение желаний, сообщает NBC.

Статуи Будды Шифэйхэ, расположенные в округе Наньцзян провинции Сычуань, были созданы в конце эпохи Северной Вэй (386-534 гг.) и имеют большую ценность в области исследований буддийской культуры и искусства. Это единственные статуи в провинции Сычуань, вырезанные в камне.

Артефакты были обнаружены в 2021 году и еще не внесены в список объектов охраны наследия, сообщил сотрудник местного бюро по защите культурных реликвий, отметив, что сельским жителям, которые их повредили, было от 70 до 80 лет. "Вряд ли их можно наказывать – только просвещать", - добавил он.

Приглашенные для осмотра места происшествия эксперты сообщили, что статуи были расписаны акриловыми красками и их можно восстановить.

Это не первый подобный инцидент в Китае. В августе 2018 года статуи Будды в храме Фэнмэнь провинции Сычуань были замазаны масляной краской и отремонтированы с использованием цемента.

Сычуань Китай
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