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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Ливан объявил третий раунд оффшорного нефтегазового лицензирования

Заявки принимаются до 2 июля 2024 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ливан 27 декабря объявил о начале третьего оффшорного нефтегазового лицензионного раунда, по информации сайта Ливанской нефтяной администрации, заявки от претендентов принимаются до 2 июля 2024 года.

Совет министров Ливана одобрил запуск второго раунда в апреле 2019 года. Первоначальный крайний срок подачи заявок был установлен на 31 января 2020 года. Однако по просьбе международных нефтегазовых компаний, а затем из-за последствий пандемии COVID-19 этот срок был перенесен на 30 апреля 2020 года, а потом неоднократно откладывался.

На тендере было предложено 9 блоков. За час до крайнего срока (2 октября 2023 года 16:00) подачи заявок на участие во втором раунде консорциум в составе TotalEnergies Eni и Qatar Energy (правообладатели в блоках 4 и 9) подал две заявки по морским блокам 8 и 10.

Геологоразведочные блоки 4 и 9 европейские компании выиграли в консорциуме с "НОВАТЭКом", который получил 20%, TotalEnergies и Eni - по 40%. Но в 2022 году российский производитель ушел из проектов. В январе 2023 года Qatar Energy присоединился к разработкам. По новым договоренностям TotalEnergies (оператор) и Eni сохранили по 35%, а Qatar Energy владеет оставшимися 30%.

В конце августа обновленный консорциум начал геологоразведку на Блоке 9 на шельфе Ливана. Ливанское издание Naharnet писало, что ранее территория блока была спорной с Израилем, но в октябре 2022 года стороны подписали соглашение, разграничив морские границы через так называемое месторождение Qana, или резервуар Sidon. Добыча будет осуществляться на ливанской стороне, а Израиль по соглашению с TotalEnergies будет получать компенсацию за газ, добытый на его стороне.

Доказанных запасов на месторождении пока нет, однако в 2012 британская компания Spectrum провела сейсмическое исследование, согласно которому запасы в Ливане оцениваются в 25,4 трлн куб. футов (порядка 700 млрд куб. м газа - ИФ).

Ливан
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