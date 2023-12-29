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BlendJet отзывает 4,8 млн блендеров в США из-за риска возгорания

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - BlendJet отзывает около 4,8 млн портативных блендеров в США после получения десятков сообщений о травмах, пишет NBC News.

Эти блендеры продавались на сайте компании и в розничных торговых сетях, включая Walmart Inc., Costco Wholesale и Target Corp., в период с октября 2020 года по ноябрь 2023 года. Кроме того, примерно 117,3 тыс. этих бытовых приборов было реализовано в Канаде.

Блендеры BlendJet 2 способны перегреться или загореться, а его лезвия могут сломаться во время использования, говорится в сообщении Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC). По ее данным, к настоящему моменту поступило 329 заявлений о поломке лезвий и 17 - о случаях перегрева или возгорания во время использования этих бытовых приборов, а также 49 сообщений о легких ожогах. Пользователи блендеров предъявили требования о возмещении ущерба на общую сумму около $150 тыс.

В сообщении BlendJet говорится, что отзыв затрагивает только старые блендеры Blender 2 и что блендеры BlendJet 2, которые в настоящее время доступны для покупки на сайте компании и у розничных партнеров, имеют обновленные компоненты и не подлежат отзыву.

BlendJet США
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