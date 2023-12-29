МЧС РФ доставит в Москву 33 эвакуированных из сектора Газа

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане, вылетел из Каира в Москву, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Спецборт МЧС РФ вылетел из Каира в Москву для доставки дополнительной группы людей, эвакуированных из зоны конфликта в Секторе Газа. Самолет Ил-76 перевезет сегодня 33 человека, в том числе 14 детей", - говорится в сообщении.

18 декабря глава МЧС Александр Куренков заявил, что спасатели завершают работу по эвакуации российских граждан из Газы. На данный момент из зоны палестино-израильского конфликта эвакуировали свыше тысячи граждан РФ и членов их семей.