SpaceX совершила рекордное количество запусков своих ракет в уходящем году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - SpaceX в 2023 году совершила рекордные 96 запусков своих ракет-носителей с различной полезной нагрузкой, следует из данных компании.

Количество запусков ракет SpaceX возросло на 50% по сравнению с прошлым годом и в три раза по сравнению с 2021 годом.

Последний в текущем году - 96-й запуск был осуществлен в пятницу, когда ракета SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 23 интернет-спутников системы Starlink.

"Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 23 спутника Starlink ... в рамках нашего 96-го и последнего в 2023 году запуска", - сообщила компания.

Более трети всех запусков SpaceX с использованием носителей Falcon 9 и Falcon Heavy приходилась на выводы на орбиту космических аппаратов Пентагона, военных ведомств иностранных государств, NASA и различных частных компаний.

SpaceX, в частности, обеспечила в интересах NASA полеты грузовых и пилотируемых кораблей (Cargo Dragon и Crew Dragon) к Международной космической станции и полеты на станцию коммерческих туристов. Кроме того, компанией были проведены испытания разрабатываемой сверхтяжелой лунной ракеты Starship.

SpaceX за прошедший год с помощью ракеты-носителя Falcon 9 совершила 63 запуска на орбиту мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Компания начиная с 2019 года уже вывела на орбиту уже свыше 5,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.