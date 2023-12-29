Великобритания передает Украине сотни зенитных ракет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания отправляет Украине сотни зенитных ракет с целью укрепления ее противовоздушной обороны, сообщил в пятницу британский министр обороны Грант Шаппс.

"Сегодня мы отправляем Украине сотни зенитных ракет, чтобы пополнить боезапас у подаренных ей британских систем ПВО", - говорится в заявлении Шаппса, опубликованном в соцсети X.

Ранее на этой неделе британское оборонное ведомство сообщило, что Британия предоставила Украине в общей сложности военной помощи на 4,6 млрд фунтов стерлингов, включая ракеты большой дальности и основные боевые танки.