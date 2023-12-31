Ким Чен Ын намерен ускорить развитие сил обороны страны

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшемся пленуме ЦК Трудовой партии Кореи проанализировал обстановку на Копейском полуострове и принял решение о необходимости ускоренного развития сил национальной обороны, сообщило агентство ЦТАК.

"Генеральный секретарь проанализировал нестабильную обстановку в области безопасности на Корейском полуострове (...) и характер военного противостояния и принял важное политическое решение о дальнейшем ускорении развития национальных сил обороны", - говорится в сообщении.

Агентство, излагая доклад Ким Чен Ына, пишет, что действия США и их союзников - Южной Кореи и Японии - свидетельствуют, что "слово "война" уже приходит к нам не как абстрактное понятие, а как реальная сущность".

Эти условия требуют "продолжения работы по формированию полностью оснащенных сил военного реагирования и полной военной готовности", отмечает ЦТАК.

На пленуме было подчеркнуто, что "сектор ядерного оружия продолжит создавать надежную основу для дальнейшего увеличения производства ядерного оружия и развернет решительную борьбу за реализацию плана производства ядерного оружия на 2024 год".

Было принято решение, "основываясь на опыте успешного запуска и эксплуатации первого разведывательного спутника в 2023 году, обеспечить запуск в 2024 году трех дополнительных разведывательных спутников", говорится в сообщении.

В качестве задач пленум назвал также "повышение подводной и надводной мощи военно-морского флота", "разработку и производство различных видов беспилотного вооружения", создание "мощных электронных средств, соответствующих современным характеристикам".