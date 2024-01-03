Поставки мобильных телефонов в Китай в ноябре выросли на треть

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Поставки мобильных телефонов в КНР в ноябре увеличились на 34,3% относительно того же месяца годом ранее и составили 31,21 млн штук. Об этом сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.

В том числе продажи телефонов с поддержкой сетей связи нового поколения 5G подскочили на 51,2% до 27,09 млн.

Китайские бренды продолжали доминировать на рынке: на местных производителей пришлось 25,44 млн телефонов (рост на 26,5%), отмечает агентство "Синьхуа".

В январе-ноябре общие поставки телефонов в стране составили около 261 млн единиц, что на 7,1% больше показателя за аналогичный период 2022 года.