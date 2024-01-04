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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

США продолжат политику санкций против оборонного сотрудничества РФ с КНДР и Ираном

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Вашингтон. 4 января. ИНТЕРФАКС - США намерены вводить дальнейшие санкции в отношении тех, кто помогает сотрудничеству в сфере обороны РФ с Северной Кореей и Ираном, заявил в четверг представитель американского Совета Национальной безопасности Джон Кирби.

"В ответ на деятельность России с Ираном и Северной Кореей мы принимает ряд мер с нашими союзниками и партнерами. (...) Мы введем дополнительные санкции против тех, кто работает с целью способствовать транспортировке вооружений между Россией и КНДР, а также между Россией и Ираном", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.

В сентябре после встречи лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына в госдепе заявили, что администрация США готова вводить санкции против тех, кто будет оказывать поддержку РФ в спецоперации на Украине.

США считают, что Иран поставляет беспилотники в Россию. В Тегеране и Москве неоднократно отвергали эти обвинения.

КНДР Иран РФ США санкции
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