Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов у своего западного побережья

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - КНДР произвела запуск 200 артиллерийских снарядов у своего западного побережья в пятницу утром, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что зафиксировал артиллерийские обстрелы с мыса Джангсан, расположенного к северу от самого северного острова Южной Кореи Пэннендо, и мыса Денгсан, расположенного к северу от западного пограничного острова Енпхендо, с 9:00 до 11:00 (3:00-5:00 по мск).

Снаряды попали в морскую буферную зону к северу от Северной пограничной линии (NLL) - фактической морской границы.

Ранее "Ренхап" сообщило, что Южная Корея приказала гражданским лицам на острове Енпхендо эвакуироваться в убежища.

По данным местных властей, приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 (6:02 по мск) и еще раз в 12:30 (6:30 по мск) в пятницу по просьбе южнокорейских военных.

"Мы объявили об эвакуации после получения звонка из воинской части, сообщившей, что она наносит морской удар по острову Енпхендо, поскольку там сложилась ситуация с северокорейской провокацией", - заявил агентству чиновник.