Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, в субботу выбросил столб пепла на высоту 2 км над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код - оранжевый. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - сообщается в телеграм-канале института.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.