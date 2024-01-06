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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, в субботу выбросил столб пепла на высоту 2 км над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код - оранжевый. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - сообщается в телеграм-канале института.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Северо-Курильск Курильские острова Российская академия наук Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
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