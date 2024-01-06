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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о международных автоперевозках

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Белоруссия ратифицировала соглашение с Российской Федерацией о международных автомобильных перевозках. Документ за подписью президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках, подписанное в г. Москве 18 августа 2023 года", - говорится в документе.

Правительству Белоруссии поручено в шестимесячный срок со дня вступления в силу соглашения принять меры по приведению законодательства в соответствие с его положениями.

В Минтрансе Белоруссии ранее отмечали, что реализация подписанного соглашения позволит осуществлять каботажные автомобильные перевозки грузов по территории России при выполнении определенных данным документом условий.

Либерализация автомобильных перевозок будет проведена в пять этапов. С 1 января 2024 года - в отношении перевозок в (из) Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Сербию и Черногорию. С 2025 года планируется сделать безразрешительной систему перевозок грузов в страны СНГ, с 2026 года - в отдельные страны Европейского союза, с 2028 года - для перевозок грузов третьих стран с территории одной стороны соглашения на территорию другой стороны, с 2030 года планируется полная безразрешительная система на осуществление международных автомобильных перевозок грузов.

В Минтрансе РФ уточняли, что в соответствии с соглашением, Россия и Белоруссия договорились о поэтапной отмене разрешений на автомобильные перевозки в третьи страны (перевозки между двумя государствами осуществляются без разрешений).

"В практическом плане документ также позволит регулировать выполнение каботажных перевозок и упростит доступ российских и белорусских перевозчиков к рынкам третьих стран", - отмечали в российском Минтрансе.

Белоруссия Александр Лукашенко
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