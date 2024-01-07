В Бангладеш состоялись всеобщие выборы на фоне усиленных мер безопасности

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Граждане Бангладеш в воскресенье проголосовали на выборах, итог которых определит состав парламента страны, голосование состоялось на фоне призыва к бойкоту со стороны главной оппозиционной партии и усиленных мер безопасности, передают в воскресенье западные СМИ.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и завершили свою работу в 16:00 (13:00 по Москве).

Парламент Бангладеш - однопалатный, в нем 350 мест, из которых в ходе голосования распределяются 300, а еще 50 - зарезервированы для женщин и распределяются между ними после выборов в зависимости от результатов голосования. Всего в выборах приняли участие 27 партий и более 400 независимых кандидатов, отмечает агентство Associated Press.

Борьбу за пост премьера ведут две претендентки - лидер правящей Народной лиги и действующий премьер-министр Шейх Хасина и глава оппозиционной Националистической партии Бангладеш Халеда Зия. Халеда Зия незадолго до выборов призвала своих сторонников к их бойкоту, заявив, что это голосование нечестное.

Обе - Шейх Хасина и Зия Халеда - в прошлом уже имели опыт руководства правительством: Шейх Хасина занимала пост премьера с 1996 года по 2001 год, а затем она вновь возглавила правительство с 2009 года и, таким образом, находится у власти уже более 15 лет подряд. Зия Халеда в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в коррупции. Она была премьер-министром с 2001 по 2006 годы, а до этого - с 1991 года по 1996 год.

В день выборов по всей стране усилили безопасность из-за беспорядков и столкновений оппозиции с силами безопасности, которые происходили в разных городах страны незадолго до выборов. Так, на минувшей неделе зафиксированы десятки поджогов близ избирательных участков, также подожгли пассажирский поезд, направлявшийся в Дакку, передает агентство.

Однако, эти меры в некоторых случаях не помогли поддержать порядок в день голосования. Так, по данным "Аль-Джазиры", во втором крупнейшем городе Бангладеш Читтагонге произошли беспорядки, в которых приняли участие сторонники оппозиции. Они блокировали автотрассы, бросали камнями в полицейских, передает новостная служба канала.

Канал "Аль-Джазира" сообщил о низкой явке на выборах. По данным секретаря избирательной комиссии Джахангира Алама, явка примерно за час до закрытия участков на 15:00 по местному времени составила 27,15%. Всего в стране зарегистрировано 119 млн граждан, имеющих право голосовать на выборах.

Для охраны участков задействовали более 700 тыс. сотрудников сил безопасности, включая полицию и военных, а для наблюдения за голосованием прибыли более 120 иностранных наблюдателей, отмечает Associated press.