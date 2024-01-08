Флот КСИР пополнился малозаметным для радаров кораблем и быстроходными катерами

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В состав ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в субботу вошел ряд кораблей, церемония приема их в строй состоялась в порту Бендер-Аббаса, сообщает агентство "Тасним".

В частности, КСИР получил малозаметный для радаров корабль, названный в честь заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса: он и генерал КСИР Касем Сулеймани погибли 3 января 2020 года в результате спецоперации США в Ираке.

Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири заявил, что этот корабль может действовать на расстоянии в 3,7 тыс. км от баз, избегая обнаружения вражескими радарами. Корабль способен развивать скорость 39-49 км/ч, плыть при волнах высотой в 4 м. По словам Тангсири, на строительство корабля ушло 15 месяцев, а менее чем за год Иран готов производить три корабля такого класса.

Кроме того, КСИР получил новые быстроходные катера, разведывательные корабли и корабли, оснащенные торпедными аппаратами. На скоростные катера "Ашура" установили ракеты "Коусар", способные сбивать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, а на катера типа "Тарик" - ракеты с дальностью 180 км.

В свою очередь командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами призвал противников Ирана держаться подальше от этого региона. Он отметил, что иранские ВМС должны уметь преследовать противника в любом месте, обязаны учиться действовать в отдаленных от Ирана районах.