Работа госучреждений приостановлена в Молдавии из-за снегопадов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в связи с обильными снегопадами приняла решение о продлении школьных каникул на два дня, сообщил правительственный телеграм-канал "Prima sursa" ("Первоисточник").

Согласно решению комиссии, в связи с объявленным "оранжевым кодом" метеорологической опасности школьные каникулы продлены до 11 января вместо 9 января. В Кишиневе, Бельцах и других городах приостановлена деятельность государственных учреждений, за исключением занимающихся уборкой снега и льда, санитарных и обслуживающих людей из групп риска.

Десятки населенных пунктов в разных районах Молдавии остались без электричества.

Похожая ситуация складывается в Приднестровье. Из-за неблагоприятных погодных условий машины, доставляющие хлеб в продуктовые магазины, не могут добраться до нескольких городов.

Обильный снегопад в Молдавии начался накануне. Согласно прогнозам метеорологов, снегопад прекратится после полуночи. При этом наблюдается резкое снижение температуры - от +5 накануне до -10 к вечеру понедельника.