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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Китай вывел на орбиту астрономическую обсерваторию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Китай во вторник успешно вывел на орбиту обсерваторию Einstein для исследования рентгеновского излучения в космическом пространстве, сообщила Китайская академия наук.

Она была запущена с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2C" с космодрома Сичан в 15:03 по пекинскому времени (в 10:03 по Москве). Ученые рассчитывают, что зонд весом 1,4 тонны прослужит как минимум 5 лет.

Einstein - это международный проект, в котором, помимо Китайской академии наук, участвуют германский Институт внеземной физики Общества Макса Планка и Французское космическое агентство (CNES).

Зонд оборудован двумя телескопами для изучения небесных объектов в рентгеновском диапазоне. Он будет проводить наблюдение за рентгеновским излучением в космосе и выбросами рентгеновских лучей из черных дыр, чтобы получить новые сведения об их возникновении, эволюции и характеристиках, во время взрыва сверхновых и в случае других выбросов энергии в наблюдаемом диапазоне электромагнитных волн.

Китай
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