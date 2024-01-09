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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Шесть человек пострадали в Австрии при падении дерева на горнолыжный подъемник

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Кабина гондольного подъемника сорвалась вниз на горнолыжном курорте на западе Австрии из-за падения дерева, сообщают во вторник европейские СМИ.

В кабине находились четыре человека - туристы из Дании, все они получили серьезные травмы. Еще два человека, граждане Германии, которые ехали в соседней кабинке, также пострадали.

Дерево обрушилось на часть, соединяющую кабинку и трос, после чего она отсоединилась и пролетала вниз около 10 метров.

Инцидент произошел на альпийском курорте Хохётц в Тироле.

Австрия Тироль
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