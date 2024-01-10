Рубль нейтрален к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань незначительно изменились на Московской бирже утром в среду, рубль не проявил заметных движений на фоне противоречивых внешних сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,88 руб./$1 (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 52,65 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,65 коп. - до 12,5 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, узкий диапазон изменений валютного курса рубля на старте торгов может быть связан с разнонаправленными сигналами с мировых рынков. Преобладающий на фондовых площадках пессимизм в отношении рисковых активов нейтрализует позитив сырьевого рынка. Цены на нефть немного притормозили, но продолжили рост после публикации ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В документе отмечается, что потребление нефти и других жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2024 году составит 102,46 млн баррелей в сутки. Таким образом, EIA повысило свой прогноз, озвученный в декабре прошлого года, на 120 тыс. б/с.

Министерство также скорректировало оценку спроса на нефть по итогам 2023 года, повысив ее на 70 тыс. б/с - со 101 млн б/с до 101,07 млн б/с. В результате в 2024 году рост мирового потребления нефти к предыдущему году составит 1,39 млн б/с. Месяцем ранее ведомство прогнозировало данный показатель на уровне 1,34 млн б/с. При этом Минэнерго США ожидает, что в 2025 году мировой спрос на нефть составит 103,67 млн б/с, превысив прогнозный показатель 2024 года на 1,21 млн б/с.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2024 год с 13,11 млн б/с до 13,21 млн б/с. Прогнозный показатель на 290 тыс. б/с превышает результат 2023 года - 12,92 млн б/с, который стал новым рекордом добычи нефти в Соединенных Штатах. Предыдущий был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.

Ведомство также дало первую оценку добычи в 2025 году - 13,44 млн б/с, что на 230 тыс. б/с больше прогнозного показателя на текущий год. Минэнерго США отмечает, что рост добычи в ближайшие два года связан с повышением эффективности эксплуатации нефтяных скважин. В то же время в ведомстве отмечают тенденцию к снижению количества активных буровых установок.

По прогнозу EIA цены нефти сорта Brent на 2024 год понизятся всего на 0,1% - с $82,57/барр. до $82,49/барр. При этом в 2025 году ведомство ждет снижения цены на эталонный сорт нефти до $79,48/барр. Ведомство предполагает, что этому будет способствовать рост добычи сверх ожидаемого в следующем году спроса на нефть. В то же время в министерстве отмечают риски, связанные с возможными перебоями в поставках, например, влияние конфликта на Ближнем Востоке, которое может привести к нестабильности цен.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $77,80 за баррель, что на 0,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,49 за баррель, что на 0,35% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику, за исключением Японии: китайский CSI 300 ослабел на 0,16%, японский Nikkei 225 поднялся на 2,01%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,67%, южнокорейский Kospi потерял 0,73%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,66%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,15%.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник, трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за декабрь, а также стартом сезона корпоративной отчетности.

Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Данные министерства торговли США, обнародованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в ноябре на 2% относительно предыдущего месяца - до $63,2 млрд. Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,5 млрд, а не $64,3 млрд, как было объявлено ранее.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал, в пятницу финансовые результаты обнародует сразу несколько крупных американских банков.