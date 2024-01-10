BlackRock сократит 3% штата в ожидании технологических преобразований в отрасли

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock планирует уволить около 600 сотрудников, или 3% штата. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение ее руководства в адрес персонала.

При этом сокращения не направлены на конкретные отделы, приводит ресурс слова информированного источника.

Главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк и президент компании Роб Капито ссылаются в сообщении на резкое изменение экономической конъюнктуры и трансформацию клиентских потребностей. По их словам, клиенты стремятся консолидировать портфели и снизить риски на фоне стабилизации процентных ставок.

"Вместе с тем мы наблюдаем самые быстрые перемены в отрасли с момента основания BlackRock, - говорится в сообщении. - ETF обретают широчайшую популярность в качестве инструментов для реализации как индексных стратегий, так и стратегий активного управления, что во многом происходит благодаря великолепной работе специалистов наших фондов iShares".

"Рост обеспечивается самым широким спектром рынков за все время – в Европе, Индии, на Ближнем Востоке и других рынках Азии, - отметили Финк и Капито. - И что, пожалуй, заметнее всего, наша отрасль – и все остальные – стоят на пороге масштабных преобразований благодаря новым технологиям".

При этом руководство по-прежнему ожидает, что к концу года штат компании вырастет. Сейчас он насчитывает порядка 20 тыс. человек.

Около года назад BlackRock анонсировала увольнение менее 3% сотрудников.