Ввод в эксплуатацию СПГ-терминала в германском Мукране отложен до конца февраля

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Запуск СПГ-терминала в германском порту Мукран на балтийском побережье отложен до конца февраля для завершения строительных работ, прерванных штормами.

Gascade Gastransport GmbH планировала присоединить СПГ-терминал к сети газопроводов к концу 2023 года, однако была вынуждена прервать работы по прокладке 50-километрового участка трубопровода в октябре из-за циклона "Бабет".

Во вторник стало известно, что власти одобрили продление сроков реализации проекта на два месяца.

Германия активизировала строительство СПГ-терминалов в прошлом году для замены поставок российского трубопроводного газа, и проект в Мукране рассматривался как ключевой для обеспечения поставок в страну этой зимой, отмечает агентство Bloomberg.

По словам представителя Gascade, в настоящий момент работы ведутся на участке протяженностью около 7 километров.

Оператор СПГ-терминала Deutsche Regas не дает информации о планируемой дате запуска проекта. До ввода терминала в эксплуатацию СПГ будет находиться в хранилищах, сообщили в компании в ответ на запрос агентства. Регазификация не будет проводиться до тех пор, пока не начнет работу газопровод для его транспортировки на побережье.

Правительство Германии по-прежнему рассчитывает, что СПГ-терминал в Мукране будет запущен этой зимой, сообщили Bloomberg в министерстве экономики.