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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Белый дом поддерживает закон о конфискации замороженных активов РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, сообщает Bloomberg.

Агентство ознакомилось с ноябрьским документом Совета национальной безопасности США (СНБ) комитету сената по международным отношениям, согласно которому Белый дом приветствует "в принципе" законопроект, который позволит конфисковать российские активы.

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины", - говорится в записке СНБ.

Отмечается, что данные активы пойдут "на восстановление" Украины.

Белый дом также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7, особенно в Европе, где хранятся замороженные российские активы на сумму около $200 млрд, пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что поддержка Байденом этого шага началась после того, как республиканцы в Конгрессе США заблокировали финансирование Украины на сумму более $60 млрд.

США Белый дом Россия Украина
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