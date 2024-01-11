Алиев раскритиковал предложенный Ереваном транспортный маршрут в Нахичевань через Армению

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал непригодным для использования предложенный Ереваном транспортный маршрут в Нахичеванскую автономную республику через территорию Армении.

"Советую армянской стороне не заниматься в этом вопросе манипуляциями. Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахчыван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, самый правильный вариант - проезд через территорию Мегри (в Армении - ИФ). "Еще в советские времена оттуда проходила железная дорога и строилось автомобильное шоссе. Железная и автомобильная дороги также должны проходить по этому маршруту. Люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан (в Нахичевань - ИФ) должны проходить без какой-либо проверки. (...) Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. То есть, таким образом, они получат от этого больше вреда, чем пользы", - отметил он.

Президент считает, что Армения должна предоставить Азербайджану беспрепятственный проход на участке между Зангиланом и Ордубадом (Нахичеванская автономная республика - ИФ). "Это их обязательство. Я уже говорил и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан, должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и без таможенного администрирования. Что касается грузов из других стран, например, грузов из Средней Азии в Турцию по территории Армении или даже каких-то грузов из Азербайджана в Турцию, то, конечно, все таможенные пошлины должны быть оплачены. Так что это очень справедливая позиция", - отметил он.

Алиев также подчеркнул важность обеспечения безопасности дороги в Нахичевань через Армению. "Я неоднократно говорил руководству Армении, что гарантий Армении нам недостаточно. В заявлении от 10 ноября (трехстороннее заявление по Карабаху, подписанное президентами РФ, Азербайджана и Армении, 2020 год - ИФ) указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения. Но это тоже нелогично. Потому что российские пограничники находятся в аэропорту Еревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь - нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой. Мы ждали три года. Нас обвиняли в том, что мы применим силу, чтобы открыть эту дорогу. Хотя это было абсурдное обвинение", - сказал азербайджанский лидер.