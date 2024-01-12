Альберт Гор и Джеймс Белл покинут совет директоров Apple

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Альберт Гор и экс-финдиректор Boeing Джеймс Белл покинут совет директоров Apple Inc. после ежегодного собрания акционеров в феврале, сообщила компаняи.

Гор входит в совет директоров Apple с 2003 года, Белл - с 2015 года. Они покидают компанию, поскольку им обоим исполнилось 75 лет.

В совет войдет Ванда Остин, с 2008 по 2016 год возглавлявшая Aerospace Corp. Она также входит в советы директоров Amgen и Chevron Corp.

Гор получал большую часть вознаграждения в Apple акциями, и сейчас ему принадлежит около 470 тысяч бумаг компании на сумму свыше $87 млн. В 2023 году он заработал $377 тысяч, получив лишь $100 тысяч из этой суммы деньгами, отмечает CNBC.