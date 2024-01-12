Бывший замглавы Генштаба Армении Хачатрян задержан после стрельбы в ресторане

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, Герой Армении Тиран Хачатрян задержан по подозрению в стрельбе в ресторане, сообщают СМИ страны.

"В ресторане "У Эрика" в селе Арамус Котайкской области 11 января произошла потасовка с участием десяти человек, в ходе которой Тиран Хачатрян произвел выстрелы из наградного оружия", - пишут СМИ.

Отмечается, что Хачатряна задержали днем 12 января в отеле. На распространенных СМИ фотографиях у него виден кровоподтек под глазом.

В полиции и Следственном комитете Армении "Интерфаксу" подтвердили факт стрельбы в ресторане, однако от других комментариев воздержались.

В феврале 2021 года Генштаб ВС Армении выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян уволил Хачатряна с должности первого замначальника Генштаба.