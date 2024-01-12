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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Тело пропавшей в Анталье российской туристки найдено в горах Кемера

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело российской туристки, пропавшей в новогодние каникулы в турецком Кемере на горе Чалышдаг, сообщает издание Marmaris Manset.

"Россиянка Надежда Ярыгина, приехавшая на отдых в Кемерский район Антальи, была найдена мертвой. Спасатели спустили тело с крутого скалистого участка, его доставили в морг Кемерской государственной больницы. Полиция расследует обстоятельства случившегося", - пишет портал.

Как отмечает издание, в поисковой операции принимали участие около 40 человек, в том числе полиция, спасатели и волонтеры. В четверг во время прочесывания местности на горе Чалышдаг был обнаружен мобильный телефон туристки.

Ранее Генконсульство сообщало, что россиянка ушла из отеля на прогулку в горы 4 января и не вернулась, ее телефон был недоступен. Туристка должна была вылететь в Россию 8 января, однако в аэропорт не явилась. После этого друзья женщины подали заявление в полицию о пропаже человека.

Анталья Турция Кемер
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