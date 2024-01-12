Орбиту МКС подняли почти на три километра

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли почти на три километра для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз" весной этого года, сообщает "Роскосмос" в пятницу.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 19:30 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1053,7 секунды, выдав импульс величиной 1,65 м/с", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,9 км и составила 418,53 км.

На станции продолжает работать экипаж 70-й длительной экспедиции – космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.