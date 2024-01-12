Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне до 51 млн т

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в январском обзоре повысил на 1 млн тонн прогнозы экспорта пшеницы из РФ и ее сбора в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.).

Новая оценка экспорта пшеницы составляет 51 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - снижен на 1 млн тонн до 36,5 млн тонн.

Прогноз сбора пшеницы в РФ теперь составляет 91 млн тонн.

В то же время оценка производства фуражного зерна в РФ понижена до 42,94 млн тонн с 43,2 млн тонн в декабре. Прогноз экспорта вырос незначительно - до 11,36 млн с 11,31 млн тонн месяцем ранее.

Прогноз экспорта кукурузы второй месяц подряд не меняется - 5,3 млн тонн. Оценка ее сбора сохранилась на уровне декабря - 17 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Мировой сбор пшеницы в этом сельхозгоду оценивается в 784,01 млн тонн (783,01 млн тонн по декабрьскому прогнозу), фуражного зерна - в 1 млрд 513,85 млн тонн (1 млрд 501,99 млн тонн), кукурузы - в 1 млрд 235,73 млн тонн (1 млрд 222,07 млн тонн).