Лукашенко предрек "грандиознейшие события в мире" в 2024 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время приема, посвященного старому новому году, назвал наступивший 2024 год сложным и очень шумным, а также заявил, что мир находится накануне грандиознейших событий.

"Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг - и мы можем утонуть, опрокинуть государство", - отметил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

"Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям - очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно. То ли еще будет", - добавил президент.

Лукашенко констатировал, что из числа сильных мира сего особенно американцы не хотят многополярности.

"Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы... Идут показательные бомбардировки только ради того, что предстоящие выборы в Америке и надо показать свой "героизм", "какой я крутой", - заявил президент.

Лукашенко выразил опасения, что эта дуга нестабильности может продолжиться и на другие регионы мира: "Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя".