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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Минске не исключили возможность амнистии для осужденных за экстремизм

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии уже в ближайшее время могут быть проработаны возможности амнистии осужденных за экстремизм, заявил в эфире гостелеканала "Беларусь-1" глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

"Данный вопрос (относительно применении амнистии для "экстремистов" - ИФ) еще будет проработан дополнительно. Если, действительно, мы увидим искренность, что люди раскаиваются, - почему нет? В индивидуальном порядке это возможно", - заявил Кубраков.

Он сообщил, что идея разработки условий для амнистии "экстремистов" принадлежит президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В то же время МВД не очень поддерживало идею амнистии для данной категории граждан.

"Главное в решении о применении амнистии - чтобы люди осознали, что совершили, и исправились. Но видим, что определенная категория лиц не осознала, что совершила", - отметил министр.

"Экстремизм - это страшное преступление, поэтому мы против, чтобы к данной категории применять амнистию", - добавил Кубраков.

Амнистию в Белоруссии планируют провести в 2024 году и приурочить ее к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Власти заявили, что под амнистию 2024 года могут попасть около 4 тыс. осужденных.

МВД Белоруссии амнистия
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