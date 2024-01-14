В Японии произошло извержение вулкана на острове Суваносэ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Извержение вулкана произошло на юго-западе Японии на острове Суваносэ, крупные обломки горной породы разлетелись более чем на километр от кратера, сообщает телеканал NHK.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о возможном падении камней в радиусе примерно двух километров от кратера. Вулкан также выпустил полукилометровый столб пепла, отметили в агентстве.

Информация о пострадавших и повреждениях не поступала, на остров будет направлена команда пожарных для оценки ситуации.

Суваносэ - небольшой остров с населением всего 84 человека в префектуре Кагосима.