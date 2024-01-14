Военные РФ поразили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме под Днепропетровском
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили украинский склад на аэродроме в Днепропетровской области.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".