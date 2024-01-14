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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Военные РФ поразили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме под Днепропетровском

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили украинский склад на аэродроме в Днепропетровской области.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что за сутки сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Днепропетровская область Долгинцево ВСУ HIMARS
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