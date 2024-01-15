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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

ЦБ Китая влил 995 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в январе истекает срок погашения кредитов на 779 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 216 млрд юаней, отмечает Trading Economics.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 89 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,8% годовых. Ставка по этим операциям была понижена в августе на 10 б.п.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года. Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,45% годовых.

Китай
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