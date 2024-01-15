ЕК одобрила переход немецкой Quadra Energy под контроль французской TotalEnergies

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила об одобрении "приобретения эксклюзивного контроля над Quadra Energy, базирующейся в Германии, компанией TotalEnergies, базирующейся во Франции".

"Комиссия пришла к заключению, что предусматриваемая концентрация не создает проблем в области конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции соответствующих компаний в результате предлагаемой сделки", - сообщается в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

Свое решение ЕК обосновывает "европейским регламентом о концентрации". Отмечается, что сделка затрагивает главным образом сектор возобновляемых видов энергии. Транзакция была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры контроля за слияниями предприятий.

Quadra Energy – один из лидеров среди агрегаторов производства электроэнергии из возобновляемых источников в Германии.

TotalEnergies – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.