Министр финансов Германии заявил бастующим фермерам, что денег на субсидии нет

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Минфина Германии Кристиан Линднер сообщил в понедельник протестующим в Берлине фермерам, что у правительства возникли проблемы с выделением средства на субсидии для работников сельского хозяйства.

"Я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета", - приводят западные СМИ его слова, сказанные с трибуны у Бранденбургских ворот, где собрались тысячи протестующих

При этом он отметил, что деньги сейчас больше нужны для школ и дорожной сети, а также на энергетические субсидии для промышленности.

По данным СМИ, особое негодование собравшихся вызвали заявления Линднера, что финансовые средства нужно тратить на проблемы, связанные с Украиной. "С учетом войны на Украине мир и свобода в Европе вновь под угрозой, так что нам нужно вновь инвестировать в нашу безопасность, как было раньше", - отметил министр.

Демонстранты в понедельник серьезно нарушили движение в Берлине. В столицу Германии приехали 10 тыс. фермеров, в центре города скопилось много грузовиков и тракторов. Бастующие размахивают флагами Германии и держат транспаранты с лозунгами: "Без фермеров будущего нет".

Несколько автобусных и трамвайных линий не работают, городские улицы патрулирует 1,3 тыс. полицейских.

Протесты фермеров продолжаются около недели, их спровоцировало решение правительства поэтапно отказаться от субсидий на дизельное топливо для сельского хозяйства. На такие меры власти пошли в попытках сбалансировать бюджет на 2024 год. Реакция фермеров уже заставила правительство пойти на ряд уступок, при этом возникали опасения, что участники протестов могут начать действовать более радикально. Однако противники правительственных мер заявляют о недостаточности нынешних компромиссов.

По данным опросов общественного мнения, протесты фермеров и забастовка профсоюза машинистов поездов Германии на прошлой неделе негативно сказались на рейтингах правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии, партии "Союз-90/Зеленые" и Свободной демократической партии. При этом выросла популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии".