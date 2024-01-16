Глава МВФ отметила, что рост мировой экономики в 2023 г. немного превзошел прогноз

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рост мировой экономики в 2023 году оказался чуть более сильным, чем ожидалось, и это будет иметь позитивные последствия в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Глобальная экономика оказалась удивительно устойчивой, - сказала она в интервью Bloomberg в Давосе. - 2023 год оказался чуть более хорошим, чем мы ожидали. И этот позитив перейдет на 2024 год".

В октябрьском обзоре World Economic Outlook (WEO) МВФ прогнозировал, что глобальная экономика вырастет на 3% в 2023 году и на 2,9% в 2024 году. Следующий WEO будет опубликован в текущем месяце.

По словам Георгиевой, экономику США ждет "мягкая посадка", поскольку процентные ставки начнут снижаться.

Ранее во вторник первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат заявила в ходе одного из мероприятий проходящего в Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ), что шансы на "мягкую посадку" американской экономики выросли.

Гопинат отметила при этом, что ожидания финансовых рынков в отношении быстрого снижения ключевых ставок ведущими мировыми ЦБ "несколько преждевременны", поскольку борьба с инфляцией еще не завершена.

"Рынки ждут, что центробанки будут довольно быстро опускать ставки. Я думаю, пока несколько преждевременно делать такие выводы, - сказала Гопинат. - Следует ожидать, что ставки будут уменьшены в какой-то момент в этом году, однако, основываясь на данных, которые у нас есть сейчас, мы полагаем, что это, с большей вероятностью, случится во второй половине года".

Говоря о Китае, Георгиева отметила, что властям КНР следует продолжать открывать госкомпании для инвесторов, решать проблемы крупных долгов местных органов власти, а также рынка недвижимости, чтобы экономика страны не попала в ловушку медленного роста.

"Китай осознает, что без проведения сложных структурных реформ экономический рост в стране может замедлиться до менее 4%", - сказала глава МВФ, отметив, что она видит "твердую решимость КНР сохранять международную вовлеченность".

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил в Давосе во вторник, что темпы экономического роста в Китае в 2023 году составили порядка 5,2%, превысив целевой показатель правительства страны, несмотря на отсутствие масштабных стимулов.