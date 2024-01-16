Китай пытается стабилизировать рынок акций, ограничивая продажи инвесторами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Китайские власти пытаются стабилизировать фондовый рынок после спада в первые недели этого года, ограничивая продажу акций некоторыми институциональными инвесторами, пишет Financial Times.

По данным газеты, власти КНР еще с октября прошлого года вводили ограничения частным образом, запрещая инвесторам чистые продажи акций по определенным дням. Это позволило добиться примерно 3%-ного подъема индекса CSI 300 в последнюю неделю 2023 года, отмечают трейдеры.

Однако в начале года, когда ограничения на продажу акций для небольших взаимных фондов и брокеров были смягчены, индекс полностью растерял рост. В этом месяце CSI 300 потерял уже более 4%.

Власти были вынуждены отменить ограничения, поскольку взаимные фонды столкнулись с оттоком средств клиентов, отмечают трейдеры.

По данным источников, Пекин вводит ограничения для крупных институциональных инвесторов, которые как выступают в качестве брокеров, так и имеют подразделения, ведущие трейдинговые операции. Эти действия, по их словам, искажают рынки и подрывают доверие инвесторов.

Нынешние интервенции отличаются от сценария, которого обычно придерживался Пекин, пишет FT. Ранее правительство задействовало государственные фонды и финансовые институты для выкупа крупных объемов акций на рынке для его поддержки.