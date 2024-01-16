Эрдоган обещает продолжать операции против формирований курдов вплоть до их разгрома

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Турецкие военные не остановят удары по курдским формированиям в Сирии и Ираке, пока угрозу полностью не устранят, заявил в телевизионном обращении во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наши операции продолжатся, пока каждый сантиметр гор на севере Ирака, которые стали рассадником терроризма, не станет безопасен. Таким же образом мы не остановимся, пока прибежища террористов в Сирии не будут окончательно уничтожены", - цитирует Asssociated Press (AP) слова Эрдогана.

По словам президента, за последние пять дней ВВС Турции нанесли удары по 114 объектам в Сирии и Ираке. Он добавил, что одновременно с тем действия турецкой разведки привели к уничтожению 60 неприятельских объектов.

На прошлой неделе турецкие ВВС возобновили удары по позициям признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака и Сирии. Авиаудары стали ответом на атаку сил РПК на базу на севере Ирака, в результате которой погибли девять турецких солдат.

В понедельник представители местных курдских властей сообщали, что Турция нанесла серию артиллерийских и воздушных ударов по десяткам инфраструктурных объектов на северо-востоке Сирии. В результате 10 человек получили ранения, нарушена подача электричества и воды в районы Сирии, контролируемые союзными США силами.

AP напоминает, что США тоже признают РПК террористической организацией. В то же время Вашингтон не согласен с тем, что Анкара также наделяет этим статусом формирования сирийских курдов.