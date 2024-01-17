Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Рост ВВП Китая в IV квартале 2023 года ускорился до 5,2%, хуже прогноза

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экономика Китая в четвертом квартале 2023 года выросла на 5,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,9% в третьем квартале.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что подъем составит 5,3%.

Повышение китайского ВВП в октябре-декабре относительно предыдущего квартала составило 1%, как и ожидалось. Рост этого показателя продолжается шесть кварталов подряд.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале объем ВВП увеличился на 1,5%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

По итогам 2023 года в целом китайская экономика выросла на 5,2%, превысив целевой ориентир правительства в 5%.

Объем промышленного производства в КНР в минувшем году увеличился на 4,6%, розничные продажи выросли на 7,2%, капиталовложения в основные активы – на 3%.

Китайский экспорт в 2023 году повысился на 0,6%, импорт уменьшился на 0,3%.

Потребительские цены в КНР в прошедшем году увеличились на 0,2%, базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) составила 0,7%.

Средний уровень безработицы среди городского населения в 2023 году снизился до 5,2% с 5,6% годом ранее.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военный вертолет упал на авиабазе в Бишкеке

Нефть Brent подешевела до $77,7 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 17 января

Сенат США проголосует по продлению финансирования правительства до марта

Сенат США проголосует по продлению финансирования правительства до марта

Макрон надеется, что ЕС станет "третьим полюсом стабильности" наряду с США и КНР

Макрон надеется, что ЕС станет "третьим полюсом стабильности" наряду с США и КНР
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль разрешил ввоз гумпомощи и медикаментов в Газу в обмен на лекарства для заложников

Байден обсудит с лидерами Конгресса США помощь Украине и Израилю

Байден обсудит с лидерами Конгресса США помощь Украине и Израилю
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы повредили торговое судно в Красном море ракетным ударом

Путин заявил об инициативе в зоне СВО в руках российской армии

Shell приостановила все поставки через Красное море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });