Saudi Aramco увеличит ресурсы своего фонда венчурных инвестиций на $4 млрд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) внесет дополнительно $4 млрд в собственный фонд глобальных венчурных инвестиций Aramco Ventures.

Таким образом, ресурсы фонда увеличатся до $7 млрд, говорится в сообщении компании.

Дополнительный капитал будет распределен в течение следующих 4 лет, заявил исполнительный вице-президент по технологиям и инновациям Saudi Aramco Ахмад Аль Ховайтер.

"Это решение связано с растущей значимостью программы венчурного финансирования Aramco, позволяющей развивать революционные новые технологии, создавать возможности для диверсификации бизнеса компании и сотрудничества с инновационными стартапами", - говорится в сообщении.

Компании также принадлежит фонд Wa'ed Ventures объемом $500 млн, фокусирующийся на инвестициях в стартапы внутри Саудовской Аравии.