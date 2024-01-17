Почти 80 человек пострадали в результате взрыва в Нигерии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Детонация взрывчатых веществ в Нигерии привела к гибели трех человек, еще 77 пострадали, сообщает в среду Associated Press.

Взрыв в городе Ибадан в штате Ойо на юго-западе Нигерии произошел во вторник в 19:45 (21:45 по московскому времени), однако власти сообщили о нем только в среду.

"Мы уже направили спасателей и представителей всех необходимых служб в штате Ойо для проведения комплексных поисково-спасательных операций", - сказал губернатор штата Сейи Макинде. Он также сообщил, что взрыв был вызван детонацией взрывчатых веществ, использовавшихся в незаконной добыче полезных ископаемых.

На данный момент неизвестно, кому именно принадлежали вещества, власти ведут расследование.