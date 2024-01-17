Китайский грузовой корабль состыковался с национальной орбитальной станцией

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-7" с продовольствием и оборудованием на борту успешно пристыковался к национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщило в среду управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

Стыковка корабля с базовым модулем станции "Тяньхэ" была осуществлена в четверг в 01:46 по пекинскому времени (в среду в 20:46 по московскому времени) спустя почти три часа после старта.

Теперь действующему экипажу орбитальной лаборатории предстоит войти в грузовой отсек корабля и начать его разгрузку.

Китайский "грузовик" способен доставить на станцию около 7,4 тонны полезной нагрузки, в том числе топливо, припасы и средства гигиены для действующего экипажа, различные герметизированные грузы, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов.

Доставленные грузы будут использоваться в рамках миссии действующего экипажа "Шэньчжоу-17", а также следующего - "Шэньчжоу-18", который прибудет на станцию весной этого года.

В настоящее время на станции продолжают работу три члена экипажа корабля "Шэньчжоу-17": Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь. Они прибыли на "Тяньгун" в октябре этого года и будут работать на орбите полгода.