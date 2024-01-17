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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Макрон увидел силу ЕС в сохраняющихся два года европейских санкциях против РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает успешной совместную деятельность стран Евросоюза по ряду направлений в последние годы и относит к достижениям Европы реакцию ЕС на события на Украине.

"Никто не думал, что мы сможем за несколько дней сформировать общую позицию и наложить санкции на Россию. И придерживаться этого в течение двух лет", - сказал Макрон, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы сделали всё это", - добавил французский президент.

В этом выступлении Макрон повторил высказанный им накануне в Париже тезис, что "Россия не может и не должна победить на Украине". По его словам, ценности и коллективная безопасность Европы связаны с Украиной. По мнению президента Франции, "2024 год будет ключевым годом для европейцев" в этом плане.

ЕС Эммануэль Макрон РФ
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