Китай в 2023 году увеличил добычу нефти на 2%, газа - на 5,8%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году увеличил добычу нефти на 2% - до 208,91 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

В том числе в декабре производство выросло на 4,6% по сравнению с тем же месяцем 2022 года и составило 17,65 млн тонн.

Объем нефтепереработки в 2023 году повысился на 9,3% - до рекордных 734,8 млн тонн. При этом в прошлом месяце показатель поднялся на 1,1% и составил 60,11 млн тонн.

Добыча природного газа в минувшем году выросла на 5,8% и также достигла максимальных в истории 229,7 млрд кубометров. В декабре производство увеличилось на 2,9% относительно того же месяца предыдущего года - до 20,9 млрд кубометров.

Импорт нефти в 2023 году составил 563,99 млн тонн, что на 11% превысило объем годом ранее, по данным таможни. Импорт газа повысился на 9,9% - до 119,97 млн тонн.