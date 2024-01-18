Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Запасы нефти в США упали на 2,49 млн баррелей, сильнее прогноза

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,492 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 313 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина выросли на 3,08 млн баррелей, дистиллятов на 2,37 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов – на 880 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2,1 млн баррелей за неделю, которая завершилась 12 января. Это рекордное снижение с сентября прошлого года.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 18 января

В российский МИД вызвали французского посла

В российский МИД вызвали французского посла

Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов

Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов

В Молдавии допустили, что по окончании отопительного сезона будут использовать газ "Газпрома"

В Молдавии допустили, что по окончании отопительного сезона будут использовать газ "Газпрома"

Главе Эстонской православной церкви Московского патриархата не продлили ВНЖ

Эстония денонсирует договор с Россией о юридической помощи

Эстония денонсирует договор с Россией о юридической помощи

США выдали большую часть виз для участия делегации РФ в мероприятиях Совбеза ООН

В парламенте Азербайджана призвали приостановить экономические отношения с Парижем

Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });