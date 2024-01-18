Французский производитель запчастей Valeo уволит свыше тысячи сотрудников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Французский производитель автодеталей Valeo SE намерен уволить свыше 1 тыс. работников в рамках реорганизации бизнеса.

Представитель компании подтвердил эту информацию агентству L'Agefi-Dow Jones. Ранее о планируемом сокращении штата написала газета Les Echos.

Valeo планирует объединить подразделение по производству трансмиссий с подразделением, производящим системы нагрева и охлаждения, для повышения конкурентоспособности компании на автомобильном рынке в условиях повышенного спроса на электромобили, сказал представитель фирмы.

В результате компания уволит в общей сложности 1,150 тыс. человек, в том числе 235 сотрудников во Франции и 735 – в других европейских странах.

Штат компании насчитывает около 110 тыс. сотрудников, включая почти 13 тыс. во Франции.

Акции Valeo подорожали на 3,2% в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 34,6% до 2,92 млрд евро.