Гутерриш планирует встретиться с Лавровым на следующей неделе в Нью-Йорке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Нью-Йорк на следующей неделе, сообщил в четверг представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Да, он с ним встретится", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.

Он подчеркнул, что Гутерриш обсудит с Лавровым "темы, которые министр желает с ним обсудить". При этом Дюжаррик отметил, что "легко представить тот ряд тем, которые стоят на повестке".

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН.

По ее словам, на дебатах по ближневосточной тематике "предполагается продолжить обсуждение путей выхода из текущего масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта".

"Что касается обсуждения украинской тематики, считаем это хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой площадке ООН позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учёте законных российских интересов в сфере безопасности", - добавила официальный представитель МИД РФ.